© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcuno lo aveva dato per spacciato, qualcun altro in lui non ci aveva creduto mai.E invece il vecchio Joe ritorna, alla carica e alla grande.In una notte sola,, tra cui il, che vale una montagna di delegati.E, soprattutto,che fino a un attimo prima della vigilia appariva come oramai inarrestabile.E invece.E con i vertici, e con gli endorsement, gran parte degli elettori.In particolare lein generaleIl disegno è quello di un leader “sicuro”, negli Stati Uniti dicono di “default”.Come da consuetudine, insomma, come da tradizione:Certo, sarebbe una bella sfida.In chiave squisitamente mediatica, però,I due sono pressoché coetanei (77 anni il dem, 73 il tycoon, ndr), ma la loro agilità dialettica, unita alla loro “cattiveria” in video, lascia presagire il peggio per colui che The Donald ha da mesi etichettato come, ovvero il Joe che dorme (in piedi).considerato il suoe a tutta una serie di. Altro rischio, dunque, è che possa faticare a scaldare i cuori che battono più a sinistra, senza contare chee riguarda la relazione di Biden con il potere. Ex vice di Obama, volteggia tra le mura del Senato praticamente da una vita intera e questo lo configura come. Un po’ come era accaduto con Hillary Clinton che, non a caso, in un clima pesante di stanchezza politica generale, ha perso.È proprio qui che Trump proverà a fare di nuovo sua la sfida.È proprio in queste tre direzioni che ha già pronta la sua nuova (vecchia) narrativa della vittoria.