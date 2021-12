Florida, supplente arrestata per aver diffuso immagini di sesso con uno dei suoi studenti adolescenti

La polizia della contea di Polk, Florida, Stati Uniti, ha arrestato la supplente di un college per aver fatto sesso con uno dei suoi studenti, secondo quanto riporta la stampa locale.

Ayanna Davis, 20 anni, è stata arrestata dopo che le immagini che la ritraggono mentre ha rapporti intimi con un adolescente sono state diffuse sui social network. Davis ha lavorato come supplente di inglese e le indagini contro di lei sono cominciate all'inizio di dicembre, dopo che un altro studente ha avvertito la polizia delle immagini.

La giovane ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con l'adolescente in quattro occasioni al di fuori del centro educativo. «Questa è una chiara violazione delle leggi sulla violenza sessuale», ha affermato lo sceriffo della contea di Polk Grady Judd. «Era in una posizione di influenza sulla vittima e ne ha approfittato per il suo contorto piacere», ha aggiunto.

Davis è stata accusata di cinque capi di imputazione relativi alla violenza sessuale e dovrebbe comparire in tribunale il prossimo 10 gennaio. Inoltre, gli è stata imposta una cauzione di 60.000 dollari.