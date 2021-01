Svezia, il capo delle Emergenze: «Viaggi proibiti». Ma viene sorpreso con la figlia alle Canarie

L'Agenzia per le emergenze svedese aveva inviato un messaggio a tutti i cittadini invitandoli a rinunciare agli spostamenti durante il periodo di vacanze. E Dan Eliasson, in qualità di capo dell'Agenzia svedese per la gestione delle emergenze, aveva raccomandato a tutti i connazionali di evitare le vacanze all'estero. La sorpresa, però è arrivata oggi dalla Bbc online che ha riferito di averlo sorpreso alle Canarie durante le festività natalizie. Dan Eliasson è considerato uno dei massimi responsabili per la lotta al Covid-19 europei. Da lui è arrivata solo la gioustifica di un viaggio necessario «per motivi familiari».

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Vaccino, basta una dose per l'immunità? La risposta... MONDO Coronavirus, in Svezia resta tutto aperto I DATI Covid Italia, bollettino 3 gennaio: 14.245 casi (3.419 in Veneto) e... CINA Cina, trovate tracce di coronavirus sugli imballaggi dei ricambi per...

Covid, in Gran Bretagna 50.000 nuovi casi. Johnson: «Scuole riaperte il 18 gennaio»

Covid, Ecdc: «Varianti in 26 Paesi». Ippolito: «Virus sino al 2022, assembramenti non più possibili»

Ma Dan Eliasson è stato fotografato all'aeroporto di Las Palmas, nell'isola della Gran Canaria. Interrogato dai media, ha detto di avere già «rinunciato a un sacco di viaggi durante la pandemia», ma voleva trascorrere il Natale con la figlia, che vive alle Canarie. La Svezia ha registrato finora 437.000 contagi e 8.700 decessi. Il governo non ha mai imposto un lockdown ma, allarmato dal recente aumento dei casi, il mese scorso ha invitato i cittadini ad osservare una serie di misure, tra cui quella appunto di evitare le vacanze all'estero.

Dan Eliasson:

"I judged that this trip is necessary. I have a daughter who spends time here and works here."

"I've celebrated Christmas wirh my family"

"This is one of the safest places in Europe."

"I've abstained from many trips during the pandemic."https://t.co/76sU7FDrAg

— Per Axbom (@axbom) January 2, 2021