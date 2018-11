Svizzera, brucia palazzina: 6 morti, anche bimbi

Sei persone, fra cui alcuni bambini, hanno perso la vita in un incendio divampato nella notte in una palazzina a Soletta (Solothurn), nell'omonimo cantone della Svizzera. Lo riferisce l'agenzia di stampa elvetica Keystone-Ats.



Le fiamme sono divampate attorno alle 2 di notte in un edificio in cui abitavano 20 persone e l'allarme è scattato poco dopo, quando uno dei residenti ha notato del fumo nella tromba delle scale, precisano diversi siti svizzeri citando la polizia locale. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo gran parte dei presenti, ma per sei di loro, tra cui un numero ancora imprecisato di bambini, era troppo tardi. Diversi feriti sono stati trasportati all'ospedale. È stata avviata un'indagine per chiarire le cause del rogo.

Lunedì 26 Novembre 2018, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 09:54

