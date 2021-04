Svizzera, referendum su matrimonio omosessuale: non basta l'ok del Parlamento

Non è bastato il via libera del Parlamento: in Svizzera ci sarà un referendum sui matrimoni omosessuali. L'approvazione del dicembre 2020 sulle unioni tra persone dello stesso sesso non ha convinto il partito ultra-conservatore dell'Unione Democratica Cristiana Federale, che è riuscito a presentare quasi 70.000 firme contro il provvedimento.

L'iniziativa "Sì al matrimonio e alla famiglia, no al matrimonio per tutti" ritiete che questo tipo di legame possa essere solo tra un uomo e una donna, poiché è l'«unione naturale», che «genera figli e il futuro della società».

Tuttavia, il movimento politico progressista Operazione Libero ha censurato l'iniziativa conservatrice e ha annunciato che parteciperà alla campagna referendaria dopo aver ottenuto 107.000 firme a favore del matrimonio omosessuale. Il 18 dicembre le due camere dell'Assemblea federale svizzera hanno approvato il matrimonio tra coppie dello stesso sesso e la possibilità che le coppie lesbiche possano accedere alle banche del seme. Un totale di 136 deputati del Consiglio nazionale, camera bassa, hanno votato a favore del progetto, contro i 48 voti contrari, e altri nove si sono astenuti. In Consiglio degli Stati (Camera alta) l'iniziativa è stata sostenuta da 24 deputati e respinta da undici, mentre altri sette si sono astenuti.