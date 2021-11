La Svizzera è favorevole al Green pass: con il 63% vince il sì al referendum

La Svizzera detto “Sì” al Green pass: secondo le proiezioni, il 63% degli elvetici ha infatti votato a favore nel referendum sulla legge che prevede l'introduzione del certificato anti-Covid. Una legge approvata quest'anno stanzia aiuti finanziari per le persone colpite dalla crisi sanitaria e introduce l'obbligo di essere vaccinati, di avere un test negativo o di essere guariti per entrare in bar e ristoranti e partecipare ad alcuni eventi. Il governo svizzero finora si era guardato dall'inasprire le misure nonostante l'aumento dei casi, ma venerdì e sabato ha imposto nuove restrizioni di viaggio per arginare la diffusione della nuova variante del coronavirus Omicron. Il referendu è stato voluto dal movimento No vax che nelle ultime settimane ha fatto una dura campagna per evitare che venissero introdtte nuove misure.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Variante Omicron nata in un paziente che aveva l'Aids.... L'EPIDEMIA Variante Omicron, Speranza: «Un'altra sfida, ma non ci sono... GRAN BRETAGNA Variante Omicron, in Inghilterra solo con il molecolare. Israele:...

Rino Manzan, sindaco No vax, prende il Covid: «Meglio, così mi negativizzo e avrò il Green pass»

Dunque i dati parziali che provengono dai cantoni confermano le proiezioni dell'istituto demoscopico Gfs.bern. Nel cantone di Ginevra, ad esempio, il 64,08% degli elettori ha votato a favore della legge Covid-19, secondo i risultati anticipati basati sul voto per corrispondenza.

Gli Svizzeri si erano già espressi nel giugno 2021 sulla legge Covid-19. Allora il testo era stato approvato con il 60,2% di voti. Ma rispetto al voto di sei mesi fa, il clima sociale e

politico si è fatto più teso. A Berna la polizia ha transennato l'area attorno a Palazzo Federale, sede del governo e del parlamento, per timore di scontri. Alcuni gruppi contrari alla Legge Covid in votazione hanno infatti lanciato appelli a manifestare.

Omicron, Lamorgese: «Terza dose e mascherine ancora più importanti, nuovo piano dei controlli»

La “legge COVID-19” era stata approvata dal parlamento svizzero a settembre 2020, e dà al governo i poteri necessari per imporre lo stato d’emergenza e per prendere altri provvedimenti per il contenimento della pandemia. Gli svizzeri avevano già votato in un referendum su questa legge lo scorso giugno, e l’avevano confermata ad ampia maggioranza.