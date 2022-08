Taiwan prepara due esercitazioni di artiglieria «a fuoco vivo» in risposta alle minacce della Cina

La tensione a Taiwan resta alta, specialmente dopo le crescenti minacce miilitari di Pechino che nelle scorse ore hanno simulato degli attacchi contro l'isola. Così Taipei, in risposta, ha fatto sapere che organizzerà questa settimana due esercitazioni di artiglieria «a fuoco vivo», con proiettili veri, su larga scala nel sud dell'isola per testare la sua prontezza al combattimento. Le unità militari coinvolte includono il comando di artiglieria, le truppe di fanteria di stanza a Pingtung, il comando di difesa di Hualien e la guardia costiera dell'isola. In più, 78 mortai leggeri sviluppati localmente e sei obici di fabbricazione statunitense saranno stati usati per le prove di tiro in aria e in mare.

Intanto il ministero dei Trasporti di Taiwan ha affermato che «l'interdizione al volo e alla navigazione» in sei delle 7 zone intorno all'isola, designate off-limits a seguito delle maxi esercitazioni militari volute dalla Cina, è venuta meno oggi a partire da mezzogiorno, rimarcando così che le operazioni dell'Esercito popolare di liberazione si stanno avviando alla fine. Il bando sulla settima zona, nelle acque a est di Taiwan, rimarrà in vigore fino alle 10 locali (4 in Italia) di lunedì 8 agosto. «I voli e le partenze possono riprendere», ha aggiunto il ministero segnalando un ritorno graduale alla normalità per i trasporti.

L'attacco di Trump: Pelosi? Quella donna porta caos

Donald Trump nelle scorse ore ha attaccato la Speaker della Camera Nancy Pelosi per la visita a Taiwan. «Tutto quello che tocca si trasforma in qualcosa di brutto: ha tentato con me l'impeachment due volte e ha fallito. Quella donna porta caos ed è quello che sta accadendo in Cina e Taiwan. Ora la Cina ha l'occasione di fare quello che vuole, con me non sarebbe mai successo», dice Trump intervenendo al Cpac.

Cina, attacco terrestre e aereo a lungo raggio

Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) sta continuando le esercitazioni di combattimento congiunte e l'addestramento, secondo i programmi, nelle acque e nello spazio aereo intorno all'isola di Taiwan. Al quarto giorni di operazioni, il Comando ha riferito che le attività si stanno concentrando «sull'attacco terrestre congiunto e sugli attacchi aerei a lungo raggio». Le manovre sono state motivate dalla Cina come una risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera Nancy Pelosi, definita una «grave provocazione politica». Pechino considera Taiwan una parte «inalienabile» del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario.