Taiwan, Cina: «Visita della delegazione Usa è una grave violazione». Continuano le esercitazioni di Pechino

Taiwan ancora al centro dello scontro tra Cina e Stati Uniti. La visita della delegazione del Congresso Usa guidata dal senatore Ed Markey «viola in modo flagrante il principio della 'Unica Cinà e i tre comunicati congiunti sino-americani, nonché la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, inviando un segnale sbagliato alle forze separatiste dell'indipendenza di Taiwan ed esponendo del tutto il vero volto degli Stati Uniti come disgregatori e distruttori di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan». Lo afferma in una nota il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian, per il quale Taiwan è «della Cina e non è consentita alcuna interferenza straniera».

APPROFONDIMENTI IL CASO Taiwan, gli Usa insistono: arrivata nell’isola delegazione del... MONDO Taiwan, la Cina mostra i muscoli: mega-esercitazioni attorno...

Taiwan, gli Usa insistono: arrivata nell’isola delegazione del Congresso dopo il caso-Pelosi

A quasi due settimane dalla disputa sulla visita a Taiwan della speaker della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi, la visita di un'altra delegazione statunitense a Taipei ha innescato nuove tensioni con Pechino. Il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha ricevuto lunedì i cinque membri del Congresso guidati dal senatore democratico Ed Markey al palazzo presidenziale, secondo quanto riferito dai media locali. La parte cinese ha parlato di un'altra «provocazione» e ha annunciato nuove manovre intorno a Taiwan.

It was an honor to meet with @President_KR to discuss shared efforts to strengthen the U.S.-South Korea alliance, including investment and trade between our countries and the threat posed by North Korea. pic.twitter.com/0FxB2174M8

— Ed Markey (@SenMarkey) August 14, 2022