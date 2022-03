Grandi manovre a Taiwan, la portaerei cinese Shandong nello stretto seguita da un cacciatorpediniere Usa

Tra Cina e Occidente la tensione resta sempre molto alta. Il nodo resta sempre Taiwan di cui Pechino non riconosce l'indipendenza. A poche ore dal colloquio telefonico tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden dedicato ai rapporti bilaterali e alla crisi in Ucraina, la portaerei cinese Shandong è stata avvistata durante la navigazione nello Stretto di Taiwan seguita dal cacciatorpediniere americano Uss Ralph Johnson.

China sails its finest aircraft carrier, Shandong, through the Taiwan Strait, as the USS Ralph Johnson shadows it.



Obviously a show of force, hours before joes call w Xi.



The world laughs... pic.twitter.com/5vgbixRyaI

— 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) March 18, 2022