Taiwan, le dimensioni della testa lo salvano da morte certa

Approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del lungomare di Napoli. La giunta comunale, su proposta degli assessori Carmine Piscopo (Urbanistica) e Mario Calabrese (Infrastrutture), ha...

La sua passione sono le auto sportive. Ed è diventato un classico la foto che lo ritrae, con tanto di sciarpone colorato, accanto allo sportello di una Ferrari rossa. «Auto in gran parte...

GIUGLIANO. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord....

SAPRI - «Avevamo chiesto ai medici un permesso speciale per starle vicino. Ma non ci è stato concesso», afferma in lacrime il marito Gerardo mentre accarezza la bara. Gerardo...