«Il talco della Johnson & Johnson causa i tumori», maxi risarcimento da 2,1 miliardi di dollari

Il talco venduto dal gruppo farmaceutico americano Johnson & Johnson era responsabile dei tumori. La Corte d'Appello del Missouri ha confermato il verdetto e ha ordinato al colosso farmaceutico americano di risarcire 2,1 miliardi di dollari di danni. Tuttavia, il tribunale ha ridotto di oltre la metà i 4,4 miliardi di danni concessi da una giuria nel 2018 a 22 denuncianti e alle loro famiglie. Ha convenuto che alcuni di loro non avrebbero dovuto essere inclusi nel processo perché erano al di fuori dello stato del Missouri.

Johnson&Johnson ritira lotto di talco per neonati: tracce di amianto. Il titolo affonda

Ma la sentenza di martedì ha confermato i danni che il gruppo farmaceutico e di prodotti igienici dovrà pagare per «vendere consapevolmente prodotti contenenti amianto ai consumatori». I denuncianti affermano che l'uso del talco Johnson & Johnson per la loro igiene personale aveva causato il cancro alle ovaie. Un portavoce del gruppo ha affermato sarà presentato ricorso contro la decisione della Corte suprema del Missouri. Lo scorso maggio, il gruppo ha annunciato che avrebbe smesso di vendere questo talco negli Stati Uniti e in Canada, paesi in cui le vendite sono diminuite a causa del cambiamento delle abitudini e della sfiducia nei confronti del prodotto mentre intende continuare a venderlo al resto del mondo.

Ultimo aggiornamento: 12:30

