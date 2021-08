Non sono i talebani del 2001, hanno avuto vent'anni per armarsi e studiare, per arrivare preparati alla riconquista dell'Afghanistan. E stavolta si sono mossi con grande accuratezza. Per anni armati dal Pakistan, mai alla luce del sole, a detta degli analisti negli ultimi tempi i talebani hanno potuto anche fare a meno dell'aiuto del vecchio spalleggiatore.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati