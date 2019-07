Tassista dà l'Sos per un incidente mortale, poi scopre che la figlia è tra le vittime

Lunedì 22 Luglio 2019, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2019 15:33

https://twitter.com/lasvocesdelpue/status/1152908359357607936Un incidente stradale, avvenuto sull'autostrada DSA-130, nella municipalità spagnola di Galisancho, nella provincia di Salamanca, ha provocato 4 morti e 2 feriti, secondo quanto riportato da El Confidencial.Il tragico evento è accaduto intorno alle 7:30 e le cause non sono ancora note. A dare l'allarme è stato un tassista, che secondo quanto ha asserito inizialmente la stampa locale, non sapeva che tra i passeggeri che hanno perso la vita ci fosse anche sua figlia.Le vittime erano tutte giovanissime, si trattava di due ragazzi di un'età compresa tra i 17 e i 29 anni.