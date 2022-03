Attentati a Tel Aviv, almeno cinque morti e diversi feriti. Hamas esulta, l'ombra dell'Isis

Torna la paura a Israele dopo l'ennesimo attacco terroristico in pochi giorni. Sono 5 i morti nell'attacco a Bnei Brak e a Ramat Gan, due sobborghi ortodossi di Tel Aviv. Lo ha detto il direttore del pronto soccorso aggiungendo che c'è anche una altra persona in fin di vita. In un caso l'attentatore in motocicletta è stato subito «neutralizzato», riportano fonti israeliane. I sospetti ricadono ancora una volta sull'Isis, responsabile anche degli attacchi dei giorni scorsi.

L'uomo che ha ucciso cinque persone questa sera a Bnei Brak sarebbe un palestinese proveniente dalla Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Channel 12, citando fonti della sicurezza. Si ritiene che l'uomo possa aver avuto dei complici che lo hanno aiutato ad entrare in Israele.

Riunione d'emergenza

Il premier Naftali Bennet ha convocato per le 22 (ora locale) una riunione straordinaria di sicurezza sulla situazione in atto nel Paese. Alla riunione prenderanno parte il capo della polizia, il ministro della Pubblica Sicurezza, il capo di stato maggiore dell'esercito e il direttore dello Shin Bet. Sono stati già effettuati diversi arresti e altri ce ne saranno nelle prossime ore. La tensione rimane altissima.

Messaggi di tripudio sono stati pubblicati a Gaza da Hamas e dalla Jihad islamica dopo aver appreso dell'attacco a Bnei Brak (Tel Aviv) in cui sono stati uccisi almeno cinque israeliani. «La lotta armata continua, siano benedette le mani degli eroi», ha esclamato su twitter Mushir al-Masri, un portavoce di Hamas. Ahmed al-Mudallal (Jihad islamica) ha rilevato che l'attacco odierno segue quelli di Beersheva e di Hadera, di questa settimana. «Ciò dimostra che la resistenza è in una nuova fase. È una un'unica campagna che coinvolge tutti i palestinesi: a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme e nelle terre del 1948», ossia Israele.