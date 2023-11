Tempesta Ciaran fa 5 morti in Europa (anche un bambino in Belgio). Disagi e blackout dalla Spagna alla Gran Bretagna

La tempesta Ciaran ha già causato cinque morti in Europa, tra cui un bimbo di 5 anni in Belgio, ha lasciato al buio più di un milione di case nel nord-ovest della Francia e ora sta per arrivare anche sulla Penisola: il ciclone insisterà sul nostro Paese almeno fino a domenica, portando con sè piogge e vento forte. L'ondata di maltempo atlantico ha già sferzato le Isole Britanniche e il Nord Europa, con picchi di vento fino a 200 all'ora che hanno abbattuto alberi e creato seri disagi ai trasporti, spingendosi fino alla Spagna.

Tempesa Ciaran in Europa, vittime e paura: una donna morta a Madrid schiacciata da un albero

Tempesta Ciaran, il bilancio in Europa

Mentre in Italia si contano i primi danni, e si aspetta la furia di Ciaran, nel resto d'Europa invece il bilancio è tragico: Nel nord-ovest della Francia le raffiche di vento hanno raggiunto i 200 km orari e un albero, cadendo su un Tir, ha ucciso un camionista.

A Le Havre un'altra vittima del maltempo mentre si contano anche sedici feriti in tutto il paese.

In Belgio le vittime sono due, tra cui un bambino di 5 anni colpito da un ramo mentre giocava in un parco; un altro bambino, di 3 anni, è rimasto ferito. A Gand un albero è caduto su due passanti: uno è morto e l'altro è rimasto ferito; un ferito anche ad Anversa. Una vittima anche in Spagna, nel centro di Madrid: Una ragazza ventenne è stata uccisa dalla caduta di un albero.

Francia, tempesta Ciaran blocca la regata Transat Jacques Vabre