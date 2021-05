Almeno 21 persone che partecipavano ad una gara di corsa in montagna in Cina sono morte dopo che una bufera di eccezionale portata ha colpito la zona. Lo riporta l'agenzia Xinhua. La gara, di 100 chilometri, si svolgeva vicino alla città di Baiyin, nella provincia nord-occidentale del Gansu. Le ricerche dei dispersi sono ancora in corso. La gara era stata interrotta.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati