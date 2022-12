Tempesta di neve paralizza gli Usa: almeno 28 morti per l'ondata di gelo, temperature a meno 50 gradi

Qualcuno già parla di «snowapocalipse» o «snowaggedon» per definire l'eccezionale ondata di gelo che sta colpendo gli Stati Uniti. La fortissima ondata polare ha già provocato tempeste di neve in molti stati e temperature con pochi precedenti ma nelle prossime ore è atteso un ulteriore peggioramento, con temperature che al centro degli Usa potrebbero scendere sotto i -50 gradi centigradi.

Tempesta di neve negli Usa, le prime immagini: in Wyoming gelo fino a -57°

Le vittime e i voli cancellati



Sono almeno 28 i morti per il maltempo negli Stati Uniti. Lo riporta il sito Nbc precisando che i decessi sono avvenuti in Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado e Michigan. Oltre tremila i volti cancellati. La neve abbondante e i venti gelidi hanno già paralizzato parte del Paese, con mancanza di elettricità e voli aerei bloccati.