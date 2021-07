Tentato sequestro di un bimbo di 5 anni, la mamma lo salva

Una donna ha impedito il rapimento del figlio di cinque anni, tirandolo fuori dal finestrino di un'auto, dopo che un uomo ha tentato di prendere il bambino in una strada di Queens, New York, USA.

Nel filmato del tentato sequestro, rilasciato dal dipartimento di polizia di New York, si vede una donna che cammina per strada insieme a tre bambini. Uno di loro inizia a correre davanti alla madre, e in quel momento un uomo scende da un'auto marrone parcheggiata lì vicino, afferra il bambino e lo porta in auto, facendolo sedere sul sedile posteriore del veicolo. Dalle immagini si può notare che c'è anche un secondo uomo, che è seduto sul sedile del passeggero anteriore.

Appena si è resa conto del fatto, la donna si è diretta correndo verso l'auto e, mentre l'aggressore stava per mettersi al volante, è riuscita a tirare il figlio fuori da un finestrino, dopodiché l'auto si messa in fuga.

La madre, Dolores Diaz Lopez, ha raccontato ai media locali che suo figlio, Jacob, era seduto sul sedile posteriore del veicolo dell'aggressore, ma dopo che lei e gli altri due bambini si sono avvicinati alla macchina urlando, il bambino si è alzato e così è riuscita a tirarlo fuori.

«Le madri devono stare attente con i loro figli», ha detto Diaz Lopez, aggiungendo che dopo l'evento, i suoi figli sono traumatizzati e si rifiutano di uscire di casa. La donna ha riferito di non conoscere gli aggressori né di sapere quali fossero le loro motivazioni.

La polizia di New York ha confermato che Jacob non è rimasto ferito fisicamente. Un uomo di 24 anni è stato arrestato in relazione al tentato rapimento.