Terremoto, nuova forte scossa di 5.1: panico tra i soccorritori sotto le case sbriciolate

Un'altra violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito poco prima delle 12.00 l'Albania: a Durazzo si è scatenato il panico tra residenti e soccorritori nei pressi dell'hotel Miramare sbriciolato dal sisma di martedì scorso. Sono state circa 830 le scosse di assestamento registrate in Albania dalla notte di martedì: lo ha reso noto l'Istituto albanese di Geoscienza,

È panico in Albania dopo la violenta scossa registrata poco prima delle ore 12.00, con epicentro nel Mar Adriatico a circa 40 chilometri a Nord di Tirana. A Durazzo dove il sisma è stato sentito molto forte, la gente si è riversata per le strade. Molti pazienti dell'ospedale della città, sulla cui facciata sono ben visibili i segni lasciati dalle scosse di martedì, hanno abbandonato di corsa i loro letti per scendere in strada. Lunghe file di auto si stanno formando all'uscita di Durazzo: in molti stanno cercando di lasciare la città. Secondo l'Istituto geofisico americano (Usgs) la magnitudo di quest'ultima scossa è stata di 4.9 ed il sisma ha colpito alle 11:52 ad una profondità di 10 km. Si è trattato della seconda scossa odierna dopo quella di magnitudo 4.5 delle 11:25. Ieri, sempre secondo l'Usgs, le scosse sono state cinque di magnitudo tra 4.2 e 5.3..

«Il terremoto ha sollevato il suolo di 10 centimetri». «Il terremoto avvenuto in Albania ha sollevato il suolo di 10 centimetri»: la conferma autorevole arriva dal radar satellitare dell'Esa, Agenzia Spaziale Europea. Il sisma di magnitudo 6,2 avvenuto ieri lungo la costa dell'Albania, infatti, ha sollevato il suolo di circa 10 centimetri vicino alla città di Durazzo: lo indicano le immagini radar riprese dai satelliti Sentinel-1 del programma europeo Copernicus di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea, analizzate dai sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Radar ad apertura sintetica (Sar) hanno permesso di misurare la deformazione del suolo, come è accaduto per i terremoti del 2009 a L'Aquila, del 2012 in Emilia Romagna e del 2013 in Lunigiana. La deformazione è stata misurata dalla piattaforma online Geohazard-tep, sviluppata dall'Esa, utilizzando una coppia di immagini radar acquisite dai satelliti Sentinel-1 dalla stessa posizione, prima e dopo il terremoto. Il confronto fra le due immagini ha permesso di ottenere un interferogramma, ossia la mappa dello spostamento del suolo. Questa è stata ottenuta anche sulla base del segnale elettromagnetico emesso dal satellite, riflesso dalla superficie terrestre e catturato dal sensore, che nell'immagine ottenuta viene rappresentato con diversi cicli di colore. Ogni ciclo (o frangia) rappresenta uno spostamento della superficie terrestre lungo la linea di vista del satellite di mezza lunghezza d'onda del segnale emesso.

