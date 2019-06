Una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 gradi della scalaè stata registrata al largo delle isole indonesiane delle Molucche alle 11.53 locali, le 4.53 di questa mattina in Italia. Il sisma ha colpito il Mar di Banda con epicentro 245 chilometri dalla terraferma, con profondità di 231 chilometri, stando a quanto riferito dall'agenzia meteorologica e geofisica locale. Non sono stati rilevati danni, né è stato attivato l'allarme tsunami.Alcuni edifici del centro di Darwin, nord dell'Australia, sono stati evacuati dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3 registrata al largo dell'Indonesia. Lo riportano i media internazionali. Diverse le testimonianze degli abitanti della città australiana che hanno raccontato sui social media di aver visto edifici oscillare e tavoli tremare, tuttavia al momento non ci sono notizie di danni o feriti nè è stata emessa un'allerta tsunami per l'Australia.