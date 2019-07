RT SBRSportsPicks: Footage from the Morongo Casino in Cabazon, California...#EarthquakeLA pic.twitter.com/lJfETKb4vK — JFB? Yuna (@yiunatf) 6 luglio 2019

Sabato 6 Luglio 2019, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 11:14

Il terremoto di venerdì sera di magnitudo 7.1 in California fa davvero paura. Panico aldi Cabazon. Un video riprende il momento in cui viene avvertita la scossa: i lampadari ondeggiano velocemente, qualcuno urla: «Usciamo!». I clienti si alzano dai tavoli e fuggono velocemente verso l'uscita riversandosi in strada.