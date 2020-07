Terremoto in California, scossa di magnitudo 4.2 avvertita a Los Angeles

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato segnalato in California, negli Stati Uniti, alle 13.29 italiane (4.29 locali). L'epicentro - riporta l'U.S. Geological Survey - è stato individuato a San Fernando, distante circa 30 chilometri da Los Angeles, a una profondità di 7,8 chilometri.

