Terremoto, la California trema ancora: nuova scossa di magnitudo 7.1. La più forte degli ultimi 20 anni

Secondo l'Us geological survey, la scossa è stata registrata nel sud dello Stato alle 20.19 ora locale, le 5.19 in Italia. L'epicentro è stato localizzato nei pressi della città di Ridgecrest, circa 180 chilometri a nordest di Los Angeles. Già due giorni fa un sisma di magnitudo 6.4 aveva colpito la stessa regione.

“We’ll be right back!!” #duckandcover 6.9 tonight causes a little panic 😎 #EarthquakeLA pic.twitter.com/Ub6ID1ub8f