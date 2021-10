Terremoto a Creta, magnitudo 6.3: epicentro al largo delle coste dell'isola

Forte terremoto di magnitudo 6.3 a Creta, secondo quanto riporta l'istituto di geodinamica dell'Osservatorio nazionale di Atene in Grecia. L'epicentro del sisma è stato individuato a largo delle coste meridionali dell'isola.

È la seconda scossa nelle ultime due settimane. La prima scossa si è verificata a fine settembre (il 27 settembre), era di magnitudo 5.8. L'Istituto geodinamico di Atene ha spiegato che la scossa di assestamento di questa mattina, la più forte delle dozzine che ha colpito l'isola, ha avuto un epicentro a 22 chilometri a sud-est di Heraklion, la città principale di Creta e la quarta più grande della Grecia.

Il sismologo Efthymis Lekkas, che dirige l'Organizzazione greca per la pianificazione e la protezione dai terremoti (OASP), ha detto all'emittente statale ERT che il terremoto di oggi non ha avuto lo stesso epicentro di quello di Arkalochori, nella regione di Iraklio, il 27 settembre. Per quella scossa una persona è morta e centinaia di case e imprese sono state gravemente danneggiate.