Terremoto tra Filippine e Indonesia: magnitudo 7, ma nessuna allerta tsunami

Paura per una violentissima scossa di terremoto nel Pacifico. L'epicentro del sisma, di magnitudo 7.0, è stato localizzato tra l'Indonesia e le Filippine. Fortunatamente, l'ipocentro è stato piuttosto profondo e per questo al momento non sono segnalati danni né una eventuale allerta tsunami.

LA SCOSSA

APPROFONDIMENTI ARGENTINA Terremoto in Argentina, scossa di magnitudo 6.4: crollate alcune case IL TERREMOTO Terremoto a Salerno:scossa con epicentro a Salvitelle IL TERREMOTO Terremoto a Udine di 3.4 avvertito in tutta la provincia

Dai primi dati, il violento terremoto è avvenuto in mare alle 20.23 locali (le 13.23 in Italia), al largo dell'isola indonesiana di Pulau Merampit e ad una notevole profondità (95 chilometri), il che fa sperare che non ci siano stati grossi danni nei centri abitati più vicini. La scossa è stata avvertita fino a oltre 300 chilometri di distanza dall'epicentro. Dalle prime testimonianze dei residenti, in Indonesia come nelle Filippine, la scossa è stata forte e con un'intensità progressiva ma soprattutto lunga, con una durata di almeno un minuto. Al momento non è stata diramata alcuna allerta tsunami da parte delle autorità, ma alla scossa più forte sono seguite diverse repliche di magnitudo compresa tra 3 e 3.5.

IPOCENTRO PROFONDO, SISMA FORTE MA NON DISTRUTTIVO

Il terremoto che si è verificato oggi a sud delle Filippine «si è sentito ampiamente perché è stato forte, ma è profondo, quindi non sarà dannoso per le infrastrutture perché è notevolmente lontano» dalla terraferma. Lo ha detto Renato Solidum, direttore dell'istituto nazionale di vulcanologia e sismologia, parlando anche della possibilità di scosse di assestamento. I residenti nella città di Jose Abad Santos, vicino alla punta meridionale dell'isola di Mindanao, hanno perso elettricità per circa 15 minuti dopo il terremoto, ma non ci sono stati danni, ha riferito il capo della polizia. Le Filippine sono regolarmente scosse da terremoti a causa della loro posizione sul «Ring of Fire» del Pacifico, un arco di intensa attività sismica che si estende dal Giappone attraverso il sud-est asiatico e attraverso il Pacifico.

Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA