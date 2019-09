Terremoto nelle Filippine di magnitudo 6.4: scosse avvertite anche in Indonesia

Di nuovo un terremoto , questa volta di magnitudo 6,4, nelle Filippine : la scossa ha colpito la provincia occidentale di Davao, e si è sentito nella provincia di Sulawesi settentrionale, nell'Indonesia centrale, come epicentro vicino al confine tra i due paesi.Non c'è nessun pericolo per lo tsunami , ha detto l'agenzia di meteorologia e geofisica dell'Indonesia. «Il sisma si è concentrato sul territorio filippino ma è situato vicino al confine tra Indonesia e Filippine», ha detto l'agente dell'agenzia di meteorologia e geofisica indonesiana secondo il quale non ci sono state vittime o danni segnalati, ma sono attese scosse di assestamento.Il sisma, di origine tettonica, è stato avvertito anche nelle città filippine di Kidapawan, Davao, Sarangani, Generale Santos, Cagayan de Oro, Gingoog e Bislig sull'isola di Mindanao, ha aggiunto l'istituto.