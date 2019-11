Terremoto in Francia, magnitudo 5: crolli e 4 feriti, uno è grave. Epicentro vicino a Montélimar

Un séisme "fort" de magnitude 5,4 a été recensé dans la Drôme, près de Montélimar en fin de matinée pic.twitter.com/sDrmQIiKMV — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2019

I tre feriti leggeri hanno subito le conseguenze di crisi di panico.

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel centro-sud della Francia , non lontano dal confine con l'Italia. La scossa si è verificata alle 11.52 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.56, 4.63 ad una profondità di 11 km. L'parla di magnitudo 5.0 nei pressi di. Ci sono quattro feriti, di cui uno grave. Il terremoto è stato distintamente avvertito a Nîmes, Lione, Grenoble, Montpellier e Marsiglia.Secondo quanto riporta "Le Figaro", il terremoto è stato avvertito in tutta la regione di Montélimar (Drôme). La fonte è il Centro di Sismologia di Strasburgo. Su Twitter i vigili del fuoco di Drome confermano di aver ricevuto diverse telefonate ma chiedono, allo stesso tempo, di non intasare le linee evitando segnalazioni non necessarie.Su Twitter, seguendo l'hashtag #séisme, si possono avere aggiornamenti da parte degli utenti e dei residenti nella zona.