Terremoto a Fukushima, magnitudo 5.5: nessuna allerta tsunami

Terremoto a Fukushima, in Giappone, dove un sisma di magnitudo 5,5 ha colpito è stato avvertito alle 7.37 (le 11.37 in Italia) e il suo epicentro è stato localizzato a una profondità di 80 chilometri. Non è stata diramata un'allerta tsunami.

#Breaking: 5.4-magnitude earthquake strikes off Japan’s Fukushima Prefecture: Japan Meteorological Agency (JMA) pic.twitter.com/17PF4nVb1k — People's Daily, China (@PDChina) February 12, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:11

