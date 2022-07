Terremoto in Germania, scossa di 4.0 vicino Stoccarda: avvertito anche in Svizzera e Francia

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 13.47 in Germania. Secondo i dati Ingv, la magnitudo del sisma è di 4.0. Il terremoto è stato localizzato nel Baden-Württemberg, a 70 km da Stoccarda, a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in un'area molto estesa: segnalazioni arrivano anche dalla vicina Francia e dalla Svizzera. Non si segnalano per ora danni a persone o cose.

APPROFONDIMENTI IL TERREMOTO Terremoto Reggio Emilia di 3.0 avvertito sino a Parma, Carpi, Modena... IL TERREMOTO Terremoto di magnitudo 3.6 alle Eolie. Scossa 2.5 a Massa Carrara IL BRADISISMO Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico in corso: epicentro la...