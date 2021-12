Terremoto in Grecia, forte scossa di magnitudo 6 a Creta

​Un terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter è stato registrato al largo della parte orientale dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale di Atene, secondo cui l'epicentro è stato a 71 km a est del comune di Sitia e a 48 km a sud-ovest dell'isola di Kasos, a una profondità di 8,9 km. Oltre che a Creta, la scossa è stata avvertita in diverse altre isole, tra cui Kassos, Rodi e Santorini, secondo i media locali. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.

Un altro terremoto, di magnitudo 4, ha colpito inoltre alle 18.14 a ovest di Atene, riferisce lo stesso Istituto, precisando che in questo caso l'epicentro è stato individuato a una profondità di 16,4 chilometri.