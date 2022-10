Terremoto in Grecia di magnitudo 5.2: forte scossa nel golfo di Corinto, sentita fino ad Atene

Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco dopo la mezzanotte italiana in Grecia. Secondo i dati Ingv, la magnitudo del sisma è di 5.2, localizzato in mare nel golfo di Corinto, a una profondità di 20 chilometri. Le città più vicine all'epicentro sono Antikyra, Delfi e Itea. Il terremoto è stato avvertito distintamente in tutta l'area fino ad Atene.

Sono già numerose le segnalazioni sui social da parte di greci spaventati dal sisma. C'è chi parla di una «scossa lunga 5 secondi». E chi racconta: «Il terremoto più forte sentito in vita mia». Al momento non sono segnalati danni a persone o cose.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO