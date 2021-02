Terremoto Grecia e Turchia: forte scossa di 5.2 nel Mar Egeo, paura sulle isole e sulla costa

Terremoto in Grecia e Turchia: una forte scossa di 5.2 è stata registrata stamani alle 5.46 nel Mar Egeo e ha spaventato la popolaione sulle isole greche e sulla costa turca. L'epicentro è stato registrato 10 miglia a Sud dell'isola greca di Nisida Garmpias, vicino a Lesbo, nell'Egeo settentrionale. Il sisma è stato registrato dall'Osservatorio nazionale di Atene e dall'Istituto di ricerca sui terremoti di Istanbul, che lo ha clasificato come un terremoto di magnitudo 5.2.

Poche ore dopo la scossa di terremoto di 5.2 sono state segnalate altre scosse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito dai residenti dell'isola greca di Lesbo, nella provincia turca di Izmir, e a Karaburun. Lo riferisce la protezione civile di Ankara (Afad), secondo cui il sisma più potente è stato rilevato a 20 chilometri di profondità nelle acque al largo della costa di Karaburun.

Secondo il ministro dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione turco, Murat Kurum, non sono stati registrati finora danni a persone o cose. La provincia di Smirne era stata colpita a fine ottobre da un terremoto di magnitudo 6.6, che aveva provocato 117 vittime e oltre mille feriti.

#Greece

▪︎A moderate earthquake of magnitude 5.1 on the Richter scale shortly before hit the Greek island of Lesvos (Mytilene) at a depth of about 11 km without any damage being recorded

This includes the island of Lesvos, the largest refugee camp in Greece.#Earthquake pic.twitter.com/lpkXvNvXUd

— Daily Weather (@wetter_ar) February 1, 2021