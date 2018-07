Domenica 29 Luglio 2018, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2018 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna la paura in, spesso devastata da sismi di fortissima intensità. Sono almeno dieci le vittime e 40 i feriti in per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di Lombok.L'epicentro del terremoto è stato localizzato 47 chilometri a nord-est del capoluogo di provincia Mataram. La valutazione dei danni è in corso, la scossa è avvenuta alle 5.47 del mattino.