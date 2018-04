Iran, forte terremoto avvertito anche nei paesi vicini: «Paura per una centrale nucleare»

Terremoto, ancora scosse nel Maceratese: la più forte di magnitudo 3.4, poi alcune repliche

Giovedì 19 Aprile 2018, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 14:38

Una forte scossa di, di, è stata registrata nel sud dell'e avvertita chiaramente anche nei paesi vicini, come il Qatar, il Kuwait e il Bahrain. Non si hanno ancora notizie di danni a cose o persone, ma c'è molta preoccupazione perché in una città prossima all'epicentro, quella di, sorge unaattiva dal 2011 ed un'altra è in costruzione.L'epicentro è stato individuato nella città di Kaki, sempre nella provincia iraniana di Bushehr. L'ipocentro è stato invece localizzato a 10 km di profondità e il sisma è stato avvertito in tutte le aree che si affacciano sul Golfo.Tra le testimonianze raccolte da, il servizio sismologico del Mediterraneo, ce ne sono molte provenienti anche da zone distanti centinaia di chilometri dall'epicentro. Il sisma è avvenuto in un'area montuosa che si affaccia sul Golfo e le onde si sono propagate fino a paesi come Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, Bahrain e Arabia Saudita. In molti casi ci sono state scene di panico ed evacuazioni da vari edifici, ma occorre attendere per capire se nelle zone epicentrali ci siano stati danni, specialmente alle strutture nucleari, o feriti.