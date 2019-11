Terremoto in Iran, scossa di 5.4 gradi: nessuna notizia di vittime

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito il sud dell'Iran. L'epicentro è stato registrato a circa 120 km a ovest della città portuale di Bandar Abbas, a una profondità di 10 chilometri. Lo riferisce la tv di stato di Teheran, che non dà notizia al momento di vittime o danni significativi. L'Iran è attraversato da importanti faglie e considerato a forte rischio sismico.

Felt #earthquake (#زلزله) M5.3 strikes 118 km W of Bandar ‘Abbās (#Iran) 22 min ago. Please report to: https://t.co/SwTbZeKDSm pic.twitter.com/2Msz3VQWru

— EMSC (@LastQuake) November 6, 2019