Terremoto in Francia, forte (e insolita) scossa nel giorno del solstizio: case danneggiate

«Questo tipo di sisma è poco frequente, senza essere eccezionale», ha detto all'agenzia France Presse, Jerome Vergne, fisico all'Ecole et observatoire des Sciences de la Terre (Università di Strasburgo/Cnrs). L'epicentro del sisma si trova nel dipartimento di Maine-et-Loire. Fenomeni del genere vengono avvertiti mediamente ogni «4 o 5 anni» in Francia, ma con una «certa variabilità», ha precisato l'esperto. Secondo quanto annunciato in mattinata dalla prefettura non ci sono danni «portati a conoscenza dei servizi dello Stato».



Venerdì 21 Giugno 2019, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 12:38

