Terremoto devastante in Indonesia, magnitudo di 7.3: terrore a Sulawesi

Venerdì 28 Settembre 2018, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 13:11

Fortissimoinalle 18.02 locali, le 12.02 in Italia. Il sisma rilevato è stato di magnitudo 7.3 sull'isola Sulawesi, nella parte settentrionale. La profondità rilevata è stata di venti chilometri. Paura e allarme tra la popolazione per un evento traumatico.L'allarme tsunami, scattato dopo il sisma, è rientrato. Lo riferisce l'agenzia locale per le emergenze. Il terremoto ha tuttavia fatto crollare «molte abitazioni». Il bilancio, provvisorio, è di almeno 1 morto e 10 feriti.