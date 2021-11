Terremoto in Perù di magnitudo 7.5: scossa devastante nel nord del Paese

Terremoto, una scossa fortissima ha colpito oggi il Perù. La magnitudo è di 7.5 come segnala il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. La scossa, a profondità di 112 chilometri, è stata registrata 42 kn a nord-ovest di Barranca, località del nord del Paese. Per ora non si hanno ancora notizie di danni a persone o cose. Il terremoto è stato rilevato alle 5.52 locali, le 11.52 in Italia.

APPROFONDIMENTI EOLIE Terremoto alle isole Eolie di magnitudo 4.3, eruzione a Stromboli e... IL TERREMOTO Terremoto a Napoli, sciame sismico nel golfo di Pozzuoli durante la... IL TERREMOTO Terremoto Irpinia, la ricostruzione infinita: 20mila pratiche ancora...

Terremoto alle isole Eolie di magnitudo 4.3, eruzione a Stromboli e zona rossa a Vulcano