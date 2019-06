Venerdì 14 Giugno 2019, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 16:26

Forte scossa di terremoto sulle Alpi Carniche. L'istituto nazionale di vulcanologia (Ingv) ha rilevato un sisma di magnitudo 4.0 con epicentro Tolmezzo (Udine) alle 15.57. Il terremoto ha avuto profondità di soli 5 chilometri ed è stato avvertito in un'area molto ampia, da Udine a Tarvisio e persino in Austria. Non sono segnalati per ora danni a persone o cose.