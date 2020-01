Terremoto a Porto Rico, nuova scossa di magnitudo 6.5

Terremoto a Porto Rico. Una nuova scossa di terremoto con magnitudo 6,5 è stata registrata oggi nell''isola caraibica dall'Istituto Geofisico americano. L'epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Tallaboa, con ipocentro ad una profondità di 10 chilometri. Non si hanno per il momento notizie di vittime o danni provocati della scossa, avvenuta alle 03:24 ora locale (le 09:24 ora italiana). Secondo lo Tsunami Warning Center non c'è pericolo di onde anomale. Ieri a Porto Rico era stato registrato un altro terremoto con una magnitudo di 5,8.

Terremoto a Porto Rico, magnitudo 5.8: blackout sull'isola, danni agli edifici



Ultimo aggiornamento: 10:44

