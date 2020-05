Terremoto in Svezia oltre 4.3, una delle più forti scosse di sempre nel Paese scandinavo

Un terremoto decisamente anomalo ha colpito oggi la Svezia, una delle nazioni con il più basso tasso di sismicità al mondo. La magnitudo, secondo l'istituto di rilevazione statunitense Usgs, è stata di 4.9 (secondo altri istituti 4.3), la più forte degli ultimi 12 anni e una delle più forti nella storia. Ad essere stata colpita è l'area della più grande miniera di ferro sotterranea del mondo a Kiruna nell'area del circolo polare artico. Secondo alcuni esperti il sisma sarebbe legato all'attività estrattiva del ferro. La miniera, che ha più di un secolo, ha prodotto oltre 14 tonnellate di prodotti di minerale di ferro nel 2019. Evacuati tutti i lavoratori, non si registrerebbero feriti. La scossa è stata avvertita anche in Finlandia e Norvegia.

