Terremoto di 3.7 avvertito a Trieste, scossa al confine tra Slovenia e Croazia

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 01:05 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 06:30

, scossa intensa dopo la mezzanotte al confine tra la Slovenia e la Croazia , L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 3.7 alle 0.24 a profondità di soli 7 km. Il sisma è stato avvertito in una vasta area e, distintamente, a, distante 42 km dall'epicentro, così come a Fiume sulla costa croata e a Portorose in Slovenia. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Alle 0.30, immediata replica di 2.0 con stesso epicentro.