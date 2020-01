Terremoto in Turchia, scossa magnitudo 4.7 a Istanbul: epicentro nel mar di Marmara

Paura a Istanbul, per una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è registrata nel mar di Marmara, in Turchia, e avvertita distintamente nella metropoli sul Bosforo. Lo riferisce l'osservatorio sismologico di Kandilli, secondo cui l'epicentro è stato al largo della costa di Silivri a 16,1 km di profondità. Secondo la protezione civile turca (Afad), non risultano al momento danni a persone o cose. L'area di Istanbul è ritenuta a rischio sismico. Lo scorso 26 settembre si era registrato nella stessa zona di Silivri un sisma di magnitudo 5.8, che aveva provocato 8 feriti lievi.

Ultimo aggiornamento: 16:01

