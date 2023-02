«Il più grande disastro registrato dal 1939». Così l'ha definito il presidente turco Erdogan. Il terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito oggi Turchia e Siria è probabilmente uno dei più letali. Con una rottura di oltre 100 km tra la placca anatolica e quella araba. Durante il 20° secolo, la faglia dell'Anatolia orientale ha prodotto poca attività sismica importante. Nell'area, solo tre terremoti hanno registrato una magnitudo sopra 6.0 sulla scala Richter dal 1970. Ma nel 1822 un terremoto di 7.0 colpì la regione, uccidendo circa 20.000 persone.

Terremoto Turchia, perché è stato così potente?

La faglia dell'Anatolia orientale è una faglia trascorrente. Ovvero lastre di roccia solida si spingono l'una contro l'altra lungo una linea di faglia verticale, accumulando stress fino a quando una scivola finalmente in un movimento orizzontale, rilasciando un'enorme quantità di tensione che può innescare un terremoto. Un'altra faglia, quella di San Andreas in California, è tra le più famose al mondo ed è dello stesso tipo: trascorrente. Con gli scienziati che avvertono che un terremoto catastrofico è atteso da tempo.

Dove ha avuto origine?

L'epicentro si trovava a circa 26 km a est della città turca di Nurdagi, a una profondità di circa 18 km sulla faglia dell'Anatolia orientale. Il sisma si è irradiato verso nord-est, portando devastazione nella Turchia centrale e in Siria.

Quanto è stato grave?

In media, ci sono meno di 20 terremoti di magnitudo 7.0 in un anno. Rispetto al terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito l'Italia centrale nel 2016 e ucciso circa 300 persone, il terremoto Turchia-Siria ha rilasciato 250 volte più energia, secondo Joanna Faure Walker, direttrice dell'University College London Institute for Risk and Disaster Reduction. Solo due dei terremoti più mortali dal 2013 al 2022 sono stati della stessa magnitudo del terremoto di lunedì.

Nuove scosse e per quanto?

Undici minuti dopo il terremoto iniziale, la regione è stata colpita da una scossa di assestamento di magnitudo 6,7. Un terremoto di magnitudo 7,5 è arrivato ore dopo, seguito da un altro spasmo di 6,0 nel pomeriggio. "Quello che stiamo vedendo ora è che l'attività si sta diffondendo alle faglie vicine", ha detto Musson alla Reuter. "Ci aspettiamo che la sismicità continui per un po'". Dopo il micidiale evento del 1822, le scosse di assestamento continuarono nell'anno successivo.

Quale potrebbe essere il bilancio finale dei morti?

Terremoti di magnitudo simile in aree popolate hanno ucciso migliaia di persone. Il terremoto di magnitudo 7,8 del Nepal nel 2015 ha causato quasi 9.000 vittime. "Non andrà bene", ha detto Musson. "Sarà a migliaia e potrebbe essere a decine di migliaia". Il freddo inverno, ha aggiunto, significa che le persone intrappolate sotto le macerie hanno meno possibilità di sopravvivenza.