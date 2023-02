Terremoto in Turchia, scossa di magnitudo 6.4 al confine con la Siria: sisma avvertito anche in Libano e Iraq

Terremoto in Turchia, l'Usgs ha registrato oggi un sisma di magnitudo 6.4 nella provincia di Hatay, nel sud della Turchia al confine con la Siria, zona già colpita dalla scossa devastante dello scorso 6 febbraio. A confermarlo anche l'agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad). Il terremoto, il cui epicentro e stato localizzato nella localita di Defne, secondo Afad, e avvenuto alle 20.04 (18:04 in Italia) ed e stato avvertito ad Antakya e Adana, 200 km piu a sud.

Terremoto di magnitudo 5.1 nel centro della Turchia, superati i 45mila morti

Dall'Abruzzo partita nave con aiuti

Partita il 19 febbraio, dal porto di Trieste, la nave con ulteriori aiuti della Protezione civile destinati alle zone terremotate della Turchia. Lo rende noto il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Mauro Casinghini.

A bordo anche il materiale messo a disposizione dalla Protezione civile della Regione Abruzzo consistente in tende, riscaldatori, effetti letterecci e brandine, moduli igienico-sanitari e gruppi elettrogeni consegnati con 6 autotreni presso l'hub di Palmanova dove ha sede la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Il materiale giungerà nei prossimi giorni al porto Mersin ( Turchia) e da lì, sotto il coordinamento del personale del Dipartimento nazionale della Protezione civile, verrà messo a disposizione del sistema di soccorso turco.