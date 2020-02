Terremoto, forte scossa in Turchia a Malatya

Una scossa di terremoto di magnitudo 5 è stata registrata nella regione turca di Malatya. Lo riferisce il sito dell'istituto geofisico americano Usgs. Il terremoto si è verificato all'1.03 ora locale (00.03 in Italia) con ipocentro a 10 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di danni o feriti.

A moderate earthquake of magnitude Mww=5.0, was registered at 11 KM S of Kale, province of Malatya. Depth: 10 KM.

