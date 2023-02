Terremoto Turchia, è un'ecatombe e il gelo complica tutto. «Siamo sepolti, salvateci»

Masut Hancer ha il volto segnato dal dolore, lo sguardo fisso verso il vuoto, il giaccone con il colore arancione delle emergenze. È seduto sui resti di una casa crollata e stringe la mano di una ragazzina di 15 anni stesa vicino a lui, adagiata su quello che un tempo era il letto della cameretta, ma non ci sono più le mura, non c'è più il tetto. È Irmak, sua figlia, ed è morta nello spaventoso terremoto di lunedì in Turchia, a Kahramanmaras, nell'epicentro della prima scossa, la più potente, con 7.8 di magnitudo. L'immagine del padre che stringe, per lungo tempo, immobile, la mano della figlia morta ieri ha commosso un intero paese. Secondo i dati diffusi dal presidente Erdogan, che ha proclamato lo stato di emergenza per tre mesi nelle dieci province del terremoto, il sisma ha interessato, con diversi gradi di drammaticità, quasi un cittadino su 6, vale a dire «13 milioni di turchi su una popolazione di 85 milioni». Si aggiunge la disperazione della vicina regione della Siria devastata dal terremoto, dove ora si teme la diffusione del colera. Le temperature sono rigidissime, in molte zone sta nevicando, le strade sono distrutte, i soccorsi devono superare molti ostacoli e chi è ancora vivo, sotto le macerie, rischia di morire di ipotermia. Eppure, ieri ci sono stati molti miracolosi salvataggi.