Un terremoto di 6,6 gradi è stato registrato oggi al confine tra Messico e Guatemala ed è stato percepito a Città del Messico, a mille chilometri di distanza dall'epicentro. Non si segnalano vittime o danni.



Il Servizio sismologico nazionale messicano ha riferito che il terremoto ha avuto come epicentro un'area situata a 40 chilometri a sud-ovest di Ciudad Hidalgo, nel Chiapas, al confine con l'America centrale.



In alcune zone della capitale messicana è stato attivato l'allarme sismico e ci sono state alcune evacuazioni, mentre la maggior parte dei cittadini non l'ha percepito. La situazione nella metropoli è ora nella normalità.

Venerdì 1 Febbraio 2019, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2019 19:48

