Ha un terribile incidente dopo 3 giorni dal suo fidanzamento ufficiale, 21enne muore sotto gli occhi del ragazzo

Lunedì 31 Dicembre 2018, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2018 18:14

Ha undopo soli 3 giorni dal suo. Kelsey Walker,, aveva da poco festeggiato il suo fidanzamento, entro l'anno si sarebbe sposata e si stava preparando a trascorrere le feste con lui e con le loro famiglia, ma un tragico scherzo del destino le ha portato via tutto in un colpo solo. La ragazza è rimasta vittima di un brutto incidente stradale ed è morta dopo qualche giorno dall'impatto mentre era in ospedale.Kelsey è deceduta domenica in un letto dell'unità di terapia intensiva dell'Harborview Medical Center di Seattle, dove era ricoverata da circa due settimane attaccata ad un macchina di supporto vitale. Secondo la ricostruzione della polizia, il giorno dell'incidente c'era molta nebbia e le strade erano molto ghiacciate. La 21enne stava andando a lavoro quando avrebbe perso il controllo della macchina finendo prima contro un'altra vettura e poi fuori strada.Stando a quanto riporta la stampa locale , la giovane è stata subito soccorsa, ma le sue condizioni sono apparse subito ai medici molto gravi. Ad estrarla dalla macchina è stato proprio il suo fidanzato che viaggiava dietro di lei con un'altra macchina.