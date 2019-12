Sono almeno 11 i militari uccisi in un attacco terroristico nell'area di Halale, in Burkina Faso. Un gruppo di soldati di pattuglia è caduto in un'imboscata, nello scontro a fuoco sono morti anche cinque assalitori. Nella regione del Sahel sono in attività diversi gruppi terroristici, alcuni dei quali affiliati all'Isis o a al-Qaeda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA